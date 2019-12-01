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Trump'tan Johnson'a taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 06:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Londra'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı arayarak taziye dileklerini ilettiği bildirildi.

Trump'tan Johnson'a taziye telefonu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan, Londra'daki terör saldırısı dolayısıyla Başbakan Johnson'a taziye dileklerini iletti." ifadesine yer verildi.

İki liderin ayrıca, İngiltere'de yapılacak NATO Liderler Toplantısı'nda bir araya gelecekleri ve birçok konuyu ele alacakları kaydedildi.

Cuma günü Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülmüştü. Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında da 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü. (AA)

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