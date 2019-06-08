HABER

Trump'tan NASA’nın Ay’a gidiş projesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 01:03 | Son Güncelleme

Trump’ın Twitter paylaşımında Ay’ı Mars’ın parçası olarak tanımlaması sosyal medyada alay konusu oldu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 2024’te Ay’a gidiş projesini eleştirerek “Bunu 50 yıl önce yaptık. Mars dahil (ki Ay da onun bir parçası) yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar.” açıklamasında bulundu.

Trump, İrlanda’dan ABD’ye dönüş yolunda NASA’ya tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Harcadığımız tüm paraya rağmen, NASA hala Ay’a gitmekten bahsetmemeli, biz bunu 50 yıl önce yaptık. Mars dahil (ki Ay da onun bir parçası) yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar.” ifadelerini kullandı.

Ancak ABD liderinin bu açıklaması kafaları karıştırdı.

Trump’ın bu çıkışının NASA Genel Müdürü Jim Bridenstine’nin Washington’da düzenlenen Uluslararası Uzay Kalkınma Konferansında yaptığı “Başkanın ilk talimatı ‘Ay’a geri dönüyoruz’ oldu.” şeklindeki açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

NASA yöneticisi, ayrıca Ay’a 2024’te kapsamlı bir seyahatin yapılacağını, bunun öncekinden farklı olacağını ve Ay’da kalıcı olarak kalacaklarını ifade etmişti.

NASA Mars’a yapılacak seyahatlerde Ay’ı bir üs olarak kullanmayı planlıyor.

- Kendisiyle çelişti

Trump’ın bu çıkışıyla daha önce uzay ve NASA konusunda yaptığı açıklamalarla çeliştiği dikkatlerden kaçmadı.

Geçen ay NASA’nın 21 milyar dolarlık bütçesine 1,6 milyar ek yapıldığını duyuran Trump, “Benim yönetimim altında NASA’yı yine çok iyi bir yere taşımak için restore ediyoruz ve Ay’a geri dönüyoruz, daha sonrası ise Mars.” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

-Ay’ı Mars’ın parçası olarak tanımladı

Trump’ın Twitter paylaşımında Ay’ı Mars’ın parçası olarak tanımlaması da sosyal medyada alay konusu oldu.

Trump’ın bu ifadesiyle Ay’ın Mars’a gidiş için kalıcı bir üs olmasını kastettiği yorumları da yapıldı.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Bakan Soylu: Ölümlü kaza oranı yüzde 48 azaldıBakan Soylu: Ölümlü kaza oranı yüzde 48 azaldı
Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Ay Mars NASA

En Çok Okunan Haberler

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!

Amine Gülşe ve Mesut Özil dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Amine Gülşe ve Mesut Özil dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye gelen şüpheli silahıyla yakalandı

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan kazalarda ölü sayısı 69'a, yaralı sayısı ise 531'e yükseldi!

Bayram tatilinin kaza bilançosu giderek ağırlaşıyor!

Kocaeli'de dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Bir aile yok oldu

Kahreden haber! Bir aile yok oldu

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.