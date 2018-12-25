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Trump'tan "Noel Baba'ya inandığını" söyleyen çocuğa "marjinal" yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Hala Noel Baba'ya inanıyor musun? Çünkü 7 yaşında Noel Baba'ya inanmak marjinal, değil mi?"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Noel etkinliği kapsamında telefonlarına yanıt verdikleri ülke genelinden çocuklarla sohbet etti.

Trump'ın, Noel Baba'ya inandığını söyleyen Coleman adındaki 7 yaşında bir çocukla yaptığı sohbet sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Trump, çocukla sohbeti sırasında, "Hala Noel Baba'ya inanıyor musun?" diye sordu ve "Çünkü 7 yaşında Noel Baba'ya inanmak marjinal, değil mi?" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, çocuğu dinleyen Trump'ın gülümseyerek "Peki, keyfine bak." dediği duyuluyor.

Kuzey Amerika Hava Uzay Savunma Komutanlığının (NORAD) Noel öncesi bir gelenek haline getirdiği "Noel Baba'yı izleme" uygulamasında, "Noel Baba'nın hediye dağıtma yolculuğunda nerede olduğu hakkında" bilgi almak isteyen bazı çocukların telefonları Trump çiftine yönlendirildi.

Melania Trump da arayan çocuklardan birine Noel Baba'nın Sahra'da olduğunu söyledi. First Lady, dakikalar sonra Noel Baba'nın Fas'ta çok uzakta olduğunu ancak Noel sabahı arayan kişinin evinde olacağını belirtti.

Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Noel Baba'yı izlemek konusunda çocuklara yardımcı olmanın "en sevdiği geleneklerden biri haline geldiğini" ifade etti.

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Donald Trump Noel Baba

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