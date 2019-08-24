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Trump’tan şaşırtan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kuzey Kore bu sabah bir kez daha füze denemesi yapınca Güney Kore ve Japonya teyakkuza geçti.

Trump’tan şaşırtan açıklama

Kuzey Kore bu sabah bir kez daha füze denemesi yapınca Güney Kore ve Japonya teyakkuza geçti. ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemesinin yasak olmadığını, herkesin denediğini söyleyerek, bu açıklamasıyla şaşırttı.
Güney Kore Ordu Komutanlığı tarafından Cumartesi sabahı erken saatlerde yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin, Sondok’tan Japonya Denizi’ne iki kez tanımlanamayan füze attığı kaydedildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili, “Ordumuz, ek denemeleri yakından takip ediyor. Hazırlık yapmış şekilde verilecek emirleri bekliyor” açıklamasında bulundu. Güney Kore Devlet Başkanlığı’nın Milli Güvenlik Konseyi’nin testlerle ilgili bir toplantı yapacağı ve sonucunun açıklanacağı bildirildi.

Trump: “Kim Jong-un füzelerini denemekten hoşlanıyor”
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore tarafından yapılan füze denemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kısa menzilli füzeleri test etmesinin yasak olmadığını söyledi. Trump, Fransa’daki G7 Zirvesi’ne hareket etmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, “Kim Jong-un füzelerini test etmekten hoşlanıyor ama zaten kısa menzilli füzeleri hiçbir zaman sınırlamadık” sözlerini sarf etti ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin füze testi yaptığını ekledi. Trump ayrıca, “Çok iyi bir ilişkimiz var ama bu her an değişebilir. Ne olacağını göreceğiz. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bana oldukça dürüst oldu sanırım” ifadelerini kullandı.

Japonya: “BM kararının ihlalidir”
Japon Savunma Bakanı Takeşi Iwaya ise füze denemelerinin BM kararlarının açıkça ihlali olduğunu ve gözardı edilemeyeceğini söyledi. Üst düzey ABD’li yetkililer ise denemelerin farkında olduklarını ve Seul ve Tokyo’ya danışmanlık yaptıklarını söyledi.
Japon Sahil Güvenlik Kuvvetleri de denemeler tespit ettiklerini doğruladı. Japonya topraklarında veya Özel Ekonomik Deniz Sahasında yer almayan gemileri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Güney Kore Genelkurmay Başkanı’na göre kısa menzilli balistik olduğu düşünülen füzeler, maksimum 97 kilometre yükseklikte 380 kilometre boyunca uçtu.
Bu denemeler 25 Temmuz’dan bu yana Kuzey Kore tarafından yapılan yedinci füze testi oldu. Önceki denemeler 25 Temmuz’da, 31 Temmuz, 2 Ağustos, 6 Ağustos, 10 Ağustos ve 16 Ağustos’ta yapıldı.
Kore Yarımadası’ndaki durum, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Trump ile görüşmesinin ardından önemli ölçüde düzeldi. Kuzey Kore’nin yakın tarihli füze testleri ise gerginlikleri yeniden artırdı ve müzakere sürecini durdurdu.

Trump’tan şaşırtan açıklama

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