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TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada "Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) konu hakkında yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
TSK Ağrı Doğubayazıt terör

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