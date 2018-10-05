HABER

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine 05 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBankaya gitmeden önce kredi notunuz öğrenin!Bankaya gitmeden önce kredi notunuz öğrenin!
Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı! Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK TSK kuzey ırak

En Çok Okunan Haberler

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Show'un o dizisi isyan çıkardı halk ayaklandı! RTÜK'e şikayet yağdı

Show'un o dizisi isyan çıkardı halk ayaklandı! RTÜK'e şikayet yağdı

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

MİT, Zarife'yi yakaladı!

MİT, Zarife'yi yakaladı!

Yok böyle ceza! Yolcuları tek tek otobüsten indirip...

Yok böyle ceza! Yolcuları tek tek otobüsten indirip...

Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!

Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden tesadüf

Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden tesadüf

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onlarca gözaltı var

Sultangazi Belediyesi’nden gençlik araştırması: İnanıyor ama ibadet etmiyorlar

Sultangazi Belediyesi’nden gençlik araştırması: İnanıyor ama ibadet etmiyorlar

Babun kellesi yiyerek hayatta kalıyorlar

Babun kellesi yiyerek hayatta kalıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.