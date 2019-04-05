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TSK "can dostlar"ı unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerin demirlediği limandaki kedinin fotoğrafını paylaştı - Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı

Genelkurmay Başkanlığının, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Instagram hesabından paylaştığı kedili fotoğraf büyük beğeni topladı.

Özel günlerde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Genelkurmay Başkanlığı, Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü de unutmadı.

Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerin demirlediği limandaki kedinin fotoğrafını "tskgenelkurmay" Instagram hesabından paylaştı.

Kedi emojilerinin de yer aldığı paylaşımda, "Aynı limanı paylaştığımız #Candostumuz, vukuatsız olarak nöbeti devrediyor." ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığının kedili paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Sokak Hayvanları Günü kedili paylaşım TSK

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