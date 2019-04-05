Genelkurmay Başkanlığının, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Instagram hesabından paylaştığı kedili fotoğraf büyük beğeni topladı.
Özel günlerde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Genelkurmay Başkanlığı, Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü de unutmadı.
Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerin demirlediği limandaki kedinin fotoğrafını "tskgenelkurmay" Instagram hesabından paylaştı.
Kedi emojilerinin de yer aldığı paylaşımda, "Aynı limanı paylaştığımız #Candostumuz, vukuatsız olarak nöbeti devrediyor." ifadeleri kullanıldı.
Genelkurmay Başkanlığının kedili paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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