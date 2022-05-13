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TSK'dan 'cezalandırma' atışı: 52 terörist etkisiz hale getirildi

13.05.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna saldırısı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri cezalandırma atışları yapmaya başladı. Gaziantep'e yapılan hain saldırının ardından 52 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan 'cezalandırma' atışı: 52 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 52'ye yükseldiğini açıkladı.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Bakanlık, Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan cezalandırma atışlarına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhal ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı
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