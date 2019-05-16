TSK'dan hava operasyonu! Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi"

