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TSK'dan hava operasyonu! Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 08:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'a hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada en az 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

TSK'dan hava operasyonu! Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile desteklenen ve halen devam eden Şırnak bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi"

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TSK Milli Savunma Bakanlığı şırnak

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