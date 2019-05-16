TSK'dan hava operasyonu! Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\n"Hava Kuvvetlerimizin icra etti\u011fi hava harekatlar\u0131 ile desteklenen ve halen devam eden \u015e\u0131rnak b\u00f6lgesindeki operasyonlarda en az 2 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi"Gen\u00e7, trendy, renkli!10 y\u0131ld\u0131r o k\u00f6y\u00fc g\u00f6zlemliyorlar! \u00d6yle bir detay ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 ki...MHP lideri Bah\u00e7eli \u00dclk\u00fc Ocaklar\u0131n\u0131n iftar\u0131na kat\u0131ld\u0131
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