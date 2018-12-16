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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 12:43 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi.

Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kuzey ırak Gara Hakurk

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