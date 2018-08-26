TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi.
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