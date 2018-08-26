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TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir." denildi.

TSK duyurdu: Tolhildan kod adlı Fecri Demir öldürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi.

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TSK Tolhildan Fecri Demir öldürüldü Fecri Demir

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