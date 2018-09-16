HABER

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 10:50 | Son Güncelleme

Akdeniz'deki hareketlilik artarken Genelkurmay Başkanlığı, Instagram'da dikkat çeken fotoğraflar yayımladı. TSK'nın paylaştığı eğitim fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), dün Instagram hesabından gece ve gündüz çekilen eğitim fotoğraflarını paylaştı. Bir fotoğrafta Deniz Kuvvetleri'nin gururu olan SAT Komandoları, Donanma'nın en büyük iki lojistik gemisinden biri olarak envanterde yer alan TCG Akar'a helikopterden indirme yaparken görüldü.

Paylaşılan ikinci fotoğrafta ise hava savunma sistemleriyle karadan, hava hedeflerine yönelik gece atışı yer aldı.

2144236_53b1f0e4277303dc47fc7efbe5029be7

Genelkurmay tarafından Instagram hesabından paylaşılan üçüncü fotoğrafta ise C130 nakliye uçağının eğitimi görüldü.

2144236_1725da61823f397772f2e3f6799a733b

Genelkurmay, bir Yunus balığının fotoğraf kadrajına girdiği kareyi ise "Usta dalgıçların selamlaşması mesajıyla paylaştı.

2144236_d961b6178a2462c9e0664feb0a14c249


PARTNERKasırgada ölenlerin sayısı 11'e yükseldiKasırgada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu
İstanbul'da “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesinde ilk mısır hasadı yapıldıİstanbul'da “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesinde ilk mısır hasadı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK Genelkurmay Başkanlığı Akdeniz

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

Emniyet'ten otostopçu uyarısı

Emniyet'ten otostopçu uyarısı

Meteoroloji'den İstanbullular için son dakika uyarısı: Öğleden sonra sağanak geliyor

Meteoroloji'den İstanbullular için son dakika uyarısı: Öğleden sonra sağanak geliyor

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 4 devirli ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 4 devirli ikramiye ikiye bölündü!

Ayça Pars'tan Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili olay itiraflar: Kararı vicdanımla aldım

Ayça Pars'tan Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili olay itiraflar: Kararı vicdanımla aldım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.