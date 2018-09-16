TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), dün Instagram hesabından gece ve gündüz çekilen eğitim fotoğraflarını paylaştı. Bir fotoğrafta Deniz Kuvvetleri'nin gururu olan SAT Komandoları, Donanma'nın en büyük iki lojistik gemisinden biri olarak envanterde yer alan TCG Akar'a helikopterden indirme yaparken görüldü.

Paylaşılan ikinci fotoğrafta ise hava savunma sistemleriyle karadan, hava hedeflerine yönelik gece atışı yer aldı.

Genelkurmay tarafından Instagram hesabından paylaşılan üçüncü fotoğrafta ise C130 nakliye uçağının eğitimi görüldü.

Genelkurmay, bir Yunus balığının fotoğraf kadrajına girdiği kareyi ise "Usta dalgıçların selamlaşması mesajıyla paylaştı.



