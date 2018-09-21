TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkes ve diplomatik çözüm formülü üzerinde anlaştığı İdlib’le ilgili Türkiye’nin ajandası hazır. Siyasi, ekonomik ve askeri içeriğe sahip başlıklardan oluşan yol haritasında barışın tesisi ve sivillerin hayatının normalleştirilmesi sağlanacak. Ardından anayasa ve seçim süreçleri ile birlikte Suriye’nin tamamında normalleşme hedefleniyor.

400 KİŞİLİK LİSTE HAZIR

Yeni Şafak'ta yer alana habere göre; Türk istihbarat birimleri ve yerel unsurlar tarafından terör suçuna karıştığı tespit edilen 400 kişilik gözaltı listesi hazır. Listede, bölgede faaliyet gösteren El Muhaberat, harici istihbarat servisleri ile PKK/PYD , DEAŞ ve benzeri terör örgütlerine ait mensup isimler var. Türkiye’nin istikrar amaçlı eylem ajandasında yer alan başlıklar arasında, yabancı teröristlerin bölgeyi terk etmesini sağlayacak girişimler de yer alıyor.

NORMALLEŞME İÇİN 6 AY

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen İdlib için hazırlanan eylem planında güvenlik, eğitim, sağlık ve çatışmasızlığı kalıcı kılma adına atılacak adımlar öncelik taşıyor. Başta kamplar olmak üzere bölge genelinde yaşayan sivillere dönük yardım faaliyetlerinin organizasyonu ve eğitim çağındaki 1 milyondan fazla çocuğun bu imkana kavuşturulması da Türkiye’nin öncelikleri arasında. Bölgenin 6 ay içinde normalleşmesi planlanıyor.