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TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 07:48 | Son Güncelleme

İdlib’de teröre bulaştığı tespit edilen 400 kişi için gözaltı listesi hazırlandı. Listede El Muhaberat, PKK/PYD ve DEAŞ’lı teröristler var. 6 ay içinde normalleşmesi planlanan İdlib’de, yabancı teröristlerin de bölgeyi terk etmesi sağlanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkes ve diplomatik çözüm formülü üzerinde anlaştığı İdlib’le ilgili Türkiye’nin ajandası hazır. Siyasi, ekonomik ve askeri içeriğe sahip başlıklardan oluşan yol haritasında barışın tesisi ve sivillerin hayatının normalleştirilmesi sağlanacak. Ardından anayasa ve seçim süreçleri ile birlikte Suriye’nin tamamında normalleşme hedefleniyor.

400 KİŞİLİK LİSTE HAZIR

Yeni Şafak'ta yer alana habere göre; Türk istihbarat birimleri ve yerel unsurlar tarafından terör suçuna karıştığı tespit edilen 400 kişilik gözaltı listesi hazır. Listede, bölgede faaliyet gösteren El Muhaberat, harici istihbarat servisleri ile PKK/PYD , DEAŞ ve benzeri terör örgütlerine ait mensup isimler var. Türkiye’nin istikrar amaçlı eylem ajandasında yer alan başlıklar arasında, yabancı teröristlerin bölgeyi terk etmesini sağlayacak girişimler de yer alıyor.

NORMALLEŞME İÇİN 6 AY

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen İdlib için hazırlanan eylem planında güvenlik, eğitim, sağlık ve çatışmasızlığı kalıcı kılma adına atılacak adımlar öncelik taşıyor. Başta kamplar olmak üzere bölge genelinde yaşayan sivillere dönük yardım faaliyetlerinin organizasyonu ve eğitim çağındaki 1 milyondan fazla çocuğun bu imkana kavuşturulması da Türkiye’nin öncelikleri arasında. Bölgenin 6 ay içinde normalleşmesi planlanıyor.

HTŞ ÇÖZÜLECEK

İdlib il merkezi 2015 başında Fetih Ordusu çatı yapılanması tarafından ele geçirildi. Fetih Ordusu bileşeni Nusra Cephesi 2017’de kendisini feshetti ve 9 grubun kurucu unsur olduğu Heyeti Tahrir El Şam (HTŞ) çatı yapılanması kuruldu. Türkiye tarafından da terör listesine alınan HTŞ’nin, yabancı teröristlerin tahliyesi ile büyük oranda çözüleceği öngörülüyor. İdlib merkez ve batı bölgelerinde Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Ürdün, BAE kökenli savaşçı sayısının 4 bini aştığı rapor ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
PYD PKK İdlib DEAŞ TSK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
duyda inan...
adamları buraya getirip hapse atacaksınız,sonra da af çıkarıp salacaksınız.Salmasanız bile üç sene sonra aramızda olacaklar.Ya orada imha edin yada ülkeye sokmayın.
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