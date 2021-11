TSK subay alımı ne zaman? 2021 TSK subay alımı başvuru şartları neler?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılacak olan TKS subay alımı başvurusunun ayrıntıları araştırılıyor. Kasım ayı itibariyle subay alımı başvuruları başlamıştı. Peki TSK subay alımı tarihleri ne zaman?

TSK SUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 senesi için dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini için başvuru kılavuzunun yayınlandığını açıklamıştı. 2021 yılında Muvazzaf Subay alımı için başvurular ise 8 Kasım'da başlamıştı. Adaylar başvurularını 28 Kasım'a kadar yapabilecek.

MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı subay alımı başvuruları 28 Kasım 2021 tarihi saat 23.59'a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden alınabilecek. Adaylar başvurularını e-devlet şifresi ile birlikte giriş yaparak, çevrimiçi (online) şekilde yapacaklar.

MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

(1)01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a)Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayan kişiler (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayan vatandaşlar(01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)'de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3)Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1- 3)'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından "Eğitim Bilgileri" başlığının altında bulunan 'Eğitim Bilgisi Ekle' butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra 'Ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben "Eğitim Bilgileri" alanında bulunan 'Diploma/Denklik Bel. Yükle' butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)'deki sınıflara (Diş Tabibi ve Öğretmen İlahiyat sınıfları hariç) müracaat edecek adaylardan; 2020 veya 2021 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2019 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Tablo (1-3)'deki Diş Tabibi sınıfına müracaat edecek adaylardan KPSS puanı istenmeyecek, MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve çocukları, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü gereği, söz konusu sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre değerlendirilecektir. Bu maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6)Tablo-1'deki (K.K.K.lığı kadroları) Yabancı Dil Öğretmenlikleri ile Muhabere (Siber Güvenlik) kadrolarına müracaat edecek adaylar için; KPSS P3'den en az 70 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2020-2021) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E- YDS) en az 60 not almış olanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini "sınav bilgileri sınav bilgisi ekle" alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(7) Tablo (1)'deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3'den en az 70 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)'deki Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(8)Tablo-1'de hizasında (*X) işareti olan bölüm mezunları, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Tarih Öğretmenliği tercihleri için pedagojik formasyon belgesini veya öğretmenlik sertifikasını bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Ayrıca çağırılmaları halinde seçim aşamalarına gelirken söz konusu belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopisini beraberlerinde getirecek, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(9) Tablo (1)'deki Öğretmen İlahiyat sınıfı için KPSS P3 ve yabancı dil şartı aranmayacak, söz konusu sınıfa KPSS P124 (Din Hizmetleri Alan Bilgisi –DHBT) sınavından en az 70 puan almış adaylar müracaat edebilecektir.

(10) Tablo-2'deki (Dz.K.K.lığı kadroları) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3'den en az 70 alanlar ve ilave olarak; Öğretmen sınıfı için ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2020-2021) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 70, mühendis sınıfı için en az 60, lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4'lük not sisteminde) olanlar [(Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir), (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini "sınav bilgileri sınav bilgisi ekle" alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(11) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(12) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(13) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "yedek subay olamaz", "yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar) ve,

(14) Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt eden kişiler başvurabilecek.