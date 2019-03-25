Tüberkülozla etkin mücadele olgu sayısını düşürdü

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - İstanbul'da tüberküloz kontrol faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesi sonucunda, 2005'ten bugüne toplam tüberküloz olgu sayısında yüzde 44'lük bir düşüş yaşandığı bildirildi. AA muhabirinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, halk arasında verem adıyla bilinen tüberküloz, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen günümüzde tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini koruyor. Türkiye'de, tüberküloz kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygulanan küresel kontrol programı standartlarında ve buna paralel olarak uygulanan ulusal tüberküloz kontrol programıyla veremle savaşta önemli başarılara imza atıldı. Nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'deki toplam tüberküloz hastalarının yüzde 30'unun bulunduğu kentte, veremle mücadele, 28 Verem Savaş Dispanseri, 2 referans hastane, 2 bölge tüberküloz laboratuvarı, 4 verem savaşı derneği ve 4 mobil tarama aracıyla yürütülüyor. Mobil tarama araçlarıyla, şehirdeki tüberküloz hastalarının temaslıları, huzurevi, ceza ve tutuk evlerinde kalanlar gibi yüksek risk grupları ile gerektiğinde toplu yaşanılan ve çalışılan mekanlarda tüberküloz taraması yapılabiliyor.

Bu kapsamda, 2018'de 36 bin 617 kişinin tarandığı İstanbul'da yürütülen başarılı tüberküloz kontrol faaliyetleri sonucunda 2005'den bugüne gelindiğinde toplam tüberküloz olgu sayısında yüzde 44'lük bir düşüş yaşandı. Tedavi başarısını artırmak amacıyla risk analizine göre takip yöntemi geliştirilirken, tüberküloz hastalarının tedavilerinin başarılı bir şekilde sonlanabilmesi için ihtiyaçlarının belirlenmesinin yanı sıra, gerektiğinde psikososyal destek ve nakdi yardımla hastaların tedavi uyumlarının artırılması sağlanıyor. - Vücut direnci düşük kişiler risk altında Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Tüberküloz Birimi Uzmanı Dr. Sibel Al, hasta olan kişilerin konuşurken, öksürürken veya hapşırırken ortama yaydığı mikropların solunum yoluyla vücuda alındığını ancak enfeksiyonu alan her kişide hastalığın gelişmediğini belirtti. Hastalığın vücut direnci düşük kişilerde görülebileceğini aktaran Al, risk atında kişileri şöyle sıraladı:

"HIV enfeksiyonu olan kişiler, 5 yaş altındaki çocuklar, bağışıklığı baskılayan tedavi alanlar, son 2 sene içinde tüberküloz mikrobu ile enfekte olanlar, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, lösemi/lenfoma ya da baş/boyun kanseri ile mücadele edenler, gastrektomi ya da jejunoileal baypas olanlar, ideal vücut ağırlığının yüzde 90'ından daha az kiloda olanlar, sigara, ilaç ya da alkol bağımlılığı bulunan vücut direnci daha düşük olduğu için hastalığa açıktır. Gereken kişilere koruyucu ilaç tedavisi verilir. Hastalığın en fazla görünen belirtisi uzun süren öksürüktür. Ayrıca akşamları yükselen ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, sürekli yorgunluk hissi ve öksürük ile gelen kanlı balgam, göğüs ağrısı tüberküloz belirtileridir." Akciğer filmindeki bulguların tüberkülozdan şüphelenilmesine neden olduğunu, hastalığın kesin tanısının ise balgamdan mikroskobik muayene ve kültür testiyle konulduğunu aktaran Al, tüberküloz kontrolünde, hastalara erken ve doğru tanı konulması, doğru ve etkili tedavi başlanması, tedavinin düzenli şekilde yapılarak tamamlanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

- "Ülkemizde etkin bir ilaç temini ve yönetimi sistemi var" Tüberkülozda eliminasyonun, tüberküloz insidansının milyonda bir vakanın altında olması şeklinde tanımlandığını ifade eden Sibel Al, "Türkiye de eliminasyon fazında kabul edilmektedir. Türkiye insidans hızı ve tedavi başarı oranları açısından Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizde tüberküloz kontrolü için gerekli altyapı, insan kaynakları, bütçe ve program Bakanlık olarak sağlanmaktadır. Ülke genelinde yaygın olarak dağılım gösteren ilçe sağlık müdürlükleri verem savaş dispanseri birimlerinde (VSD) verem şüpheli kişilerin, verem hastalarının ve temaslılarının muayene, radyolojik inceleme ve laboratuvar tetkikleri ücretsiz olarak yapılmaktadır." şeklinde konuştu. Hastalığın tedavisinin en az 6 ay sürdüğünü ve tüberkülozda en önemli unsurun ilaçlarının kesintisiz olarak kullanılması olduğunu belirten Al, ilaçların kesintisiz ikmalini yapmanın ve hastalara ücretsiz vermenin tüberküloz kontrolünde önemli olduğunu söyledi.

Al, "Ülkemizde etkin bir ilaç temini ve yönetimi sistemi vardır. Ülkemizde tüberkülozlu hasta ve temaslıları için herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tüberküloz ilaçları Bakanlığımızca temin edilip dağıtılmaktadır." şeklinde konuştu. - "Ekonomik ve sosyal güçlük yaşayan hastalara nakdi yardım" Dr. Sibel Al, "Ülkemizde hastalığın teşhis, bakım ve tedavisinin devlet tarafından karşılandığı Tüberküloz Kontrol Programının başarıyla yürütülmesi sonucunda hasta sayısı her yıl düzenli olarak azalmaktadır. 2005'ten günümüze gelindiğinde toplam olgu sayısında yüzde 41'lik bir düşüş yaşanmıştır." dedi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol sayesinde, ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan tüberküloz hastalarına 2018'in Ocak ayından itibaren düzenli nakdi yardım yapılmaya başlandığını hatırlatan Al, aynı zamanda tıbbi öz bakım gerektiren ve evdeki yaşam koşullarının yetersiz olduğu durumlarda ilave destek ödemesinin de sağlanabildiğini ifade etti.