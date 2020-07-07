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TÜBİTAK’ın ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Kitabı “Muzır” Bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

TÜBİTAK’ın ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Kitabı “Muzır” Bulundu Anna Mibourne tarafından yazılan “Bebekler Nereden Gelir” isimli çocuk kitabı TÜBİTAK tarafından yayınlanıyordu. Kitap hakkındaki eleştirilerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararını açıkladı. İncelemelerin sonucunda ‘Bebekler Nereden Gelir?’ kitabı muzır bulundu ve alınan kararla birlikte artık 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

TÜBİTAK’ın ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Kitabı “Muzır” Bulundu

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin aldığı karar üzerine TÜBİTAK’ın yayınladığı “Bebekler Nereden Gelir” kitabının muzır nitelikli olduğuna karar verildi. Kitapta yer alan bazı ifadelerin çocukların maneviyatı üzerinde zararlı etki bırakacağını belirten karar çerçevesinde ‘Bebekler Nereden Gelir?’ kitabı poşet içerisine konulacak ve üzerine +18 ibaresi yer alacak. Aynı zamanda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanun’unda yer alan kararlara göre kitaba “küçük çocuklar için zararlıdır” ibaresi yerleştirilecek.

Bebekler Nereden Gelir Kitabının Konusu

Bebekler Nereden Gelir kitabı konusu temelde insan yavrusu da dahil olmak üzere tüm türlerin çocuk sahibi olmasıdır. Anne ve babaların en zorladıkları “Bebekler Nereden Gelir” sorusuna kitap Pipkin isimli küçük bir penguen ile cevap buluyor.

Muzır Ne Demek?

Anna Mibourne’nin 'Bebekler Nereden Gelir’ kitabının muzır bulunmasından sonra vatandaşlar tarafından kitaba ve muzır kelimesine olan ilgi arttı. Muzır Arapçadan dilimize geçen oldukça eski bir kelimedir. Sağlığa zararlı anlamı taşıyan kelime çocuklar için eşyaya zarar veren, yaramaz yan anlamını da içerir.

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