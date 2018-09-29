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TÜ'den "rekor" uluslararası öğrenci kaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz: - "Bu yıl 900'e yakın uluslararası öğrenciyi kayıt yaptık. Bu sayının ek kontenjanlara yapılacak başvurularla 1000 öğrenciyi bulmasını bekliyoruz. Bu sayı üniversitemiz için rekor"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, "Bu yıl 900'e yakın uluslararası öğrenciyi kayıt yaptık. Bu sayının ek kontenjanlara yapılacak başvurularla 1000 öğrenciyi bulmasını bekliyoruz. Bu sayı üniversitemiz için rekor." dedi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından uygulanan "Edirne'den Dünya'ya Kardeşlik Tohumları" projesi kapsamında Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler kahvaltıda buluştu.

TÜ Meriç Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Türkyılmaz, üniversiteye son kayıtlarla bu yıl bine yakın uluslararası öğrencinin geldiğini belirterek bu sayının TÜ için bir rekor olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, üniversite olarak Balkanlar'a en çok hizmet veren eğitim kurumu olmayı kendilerine görev edindiklerini ve 2023'te 10 bin uluslararası öğrenci sayısına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

- 2023'te hedef 10 bin uluslararası öğrenci

Üniversitenin uluslararası öğrenci sayısını her geçen dönem artırdığını vurgulayan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Bu hafta itibariyle son bir ek kontenjan açtık. Üniversitemizde okumak isteyen tüm öğrencileri almak istiyoruz. Bu yıl 900'e yakın uluslararası öğrenciyi kayıt yaptık. Bu sayının ek kontenjanlara yapılacak başvurularla 1000 öğrenciyi bulmasını bekliyoruz. Bu sayı üniversitemiz için rekor. Geçen yıl 705 öğrenciyi kayıt yapmıştık. Şu anda toplam 3 bin 200 uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrencilerin büyük bölümünü Balkanlardan gelen öğrenciler oluşturuyor. Yaklaşık 3 bin öğrencimiz Balkanlardan. Kapılarımızı uluslararası öğrencilere sonuna kadar açmış durumdayız. Öğrencilerin yurt sorunları vardı. Bunu çözmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni yurtların açılmasıyla seneye kadar konaklama sorunlarını tamamen çözeceğiz. Burs anlamında da gerek üniversitemiz gerekse diğer kurumlar öğrencilere destek oluyor.

59 farklı ülkeden 3 bin 200'e yakın uluslararası öğrencimiz var. Bu hem üniversitemiz hem de Edirne için kültürle bir zenginlik. Bu öğrencilerin önemli bir bölümü Balkanlardan geliyor. Üniversitemize olan uluslararası öğrenci talebi her geçen yıl artıyor. Aynı şekilde üniversite olarak bizde üniversitemizi özellikle Balkanlarda şehir şehir, köy köy tanıtıyoruz. Bu sayede başvurularda bir artış oldu. Başvuruların artması daha kaliteli öğrencilerin üniversiteye girmesini sağlıyor. Bu yıl 19 bin başvuru oldu. Önceden bir bölüme ortalama 70 puan ile girilirken artık 90 puanla girilmeye başlandı. Başvuru sayısı artınca kalite artıyor. Böylece daha başarılı öğrenciler üniversitemize giriyor. 2023 yılı için 10 bin uluslararası öğrenci hedefliyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız iyi bir şekilde sürüyor."

- "Tüm dünyaya Türkiye'den kardeşlik tohumları saçıyoruz"

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da dernek olarak uluslararası öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm konularla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çalışkan, "Burada eğitim gören tüm öğrencilerimiz bizim misafirimiz ve kardeşçe bir yaşam sürüyoruz. Bu anlamda İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Edirne'den Dünya'ya Kardeşlik Tohumları" projesini hayata geçirdik. Tüm dünyaya Türkiye'den kardeşlik tohumları saçıyoruz. Üniversitemiz bir Balkan üniversitesi olma yolunda ilerliyor. Balkanlardan ve dünyanın farklı noktalarından binlerce öğrenci Edirne'de eğitim görüyor. Bizde dernek olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Doç. Dr. Murat Türkyılmaz Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan Trakya Üniversitesi uluslararası öğrenci

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