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Tüfekle intihar etti, korkunç olay intihar mektubunda ortaya çıktı

22.01.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. 57 yaşındaki Ahmet D., tüfekle kendini vurarak intihar etti. Ahmet D.'nin intihar mektubunda gelini Sema D.'yi (33) öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Sema D.'nin cansız bedeni bir serada elleri iple arkaya bağlı halde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Tüfekle intihar etti, korkunç olay intihar mektubunda ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesi Elifli Mahallesi’nde ikamet eden 57 yaşındaki Ahmet D., 2 gün önce tüfekle kendini vurarak intihar etti. Ahmet D.’nin geride bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazdığı iddia edildi.

Yapılan araştırma sonucu eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası devam eden 3 çocuk annesi Sema D.'nin (33) cansız bedeni Bafracalı Mahallesi’ndeki bir serada elleri iple arkaya bağlı halde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. Genç kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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YARIN BOŞANMA DAVALARI VARDI

Sema D.’nin eşinden bir yıldır ayrı yaşadığı, bir süre kadın sığınma evinde kalıp ayrıldığı ve boşanma davalarının devam ettiği, öldürülmeseydi yarın boşanma davasının ikinci duruşmasının görüleceği öğrenildi.

Sema D.’nin cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ordu’ya gönderildi.

İHA

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