HABER

Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 19:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da B.G.B.'nin (16) evde oynadığı sırada ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği kardeşi U.B.B. (4) yaşamını yitirdi.

Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Olay saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Sahipata Mahallesi’nde meydana geldi. B.G.B., iddiaya göre evde bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. B.G.B.’nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar o sırada yanında bulunan kardeşi U.B.B.’ye isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, ailesinin haber etmesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. U.B.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis B.G.B.’yi gözaltına aldı. (DHA)

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Konya'da 30 metre çapında obruk oluştuKonya'da 30 metre çapında obruk oluştu
Göçük bölgesi yakınında çocukların tehlikeli oyunuGöçük bölgesi yakınında çocukların tehlikeli oyunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar tüfekle oynayan çocuk

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin ismi okula verildi

Onbinler gözyaşlarıyla uğurladı! En acı veda

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü! Van Valiliği'nden açıklama

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Denizli'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Dehşet veren olay! Eşi boğazını kesti, kendini dışarı attı

Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.