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  4. Tüfekli video sonrası gözaltına alındılar! "Mizah için yaptık" diyerek kendilerini savundular

Tüfekli video sonrası gözaltına alındılar! "Mizah için yaptık" diyerek kendilerini savundular

21.04.2024 23:03
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İstanbul Maltepe’de pompalı tüfekle çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 genç yakalandı. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektiklerini söyledi.

Tüfekli video sonrası gözaltına alındılar! "Mizah için yaptık" diyerek kendilerini savundular

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında pompalı tüfekle çekilen videonun paylaşılması üzerine harekete geçti. Olayı gerçekleştiren şahısların 18 yaşındaki M.E.Y. ile M.A. ve 17 yaşındaki M.M.İ. olduğu belirlendi. 3 genç, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde yakalandı.

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MİZAH AMAÇLI ÇEKTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Olayda kullanılan otomatik silah ise Çekmeköy Kirazdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildi. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektilerini, e-ticaret işi yaptıklarını, farklı bir amaçlarının olmadığını söyledi.

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Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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sosyal medya pompalı tüfek
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