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Tuğçe Can'ın cenazesinde annenin feryadı yürekleri yaktı! Vahşi cinayette 10'dan fazla bıçak darbesi ve ilaç detayı...

13.01.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 10'dan fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede acılı anne 'Beni de götürün' dieye feryat ederken, gözyaşları sel oldu. Öte yandan katil zanlısı olarak yakalanan ve sevgilisi olduğu iddia edilen Onur K.'nın da yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı.

Tuğçe Can'ın cenazesinde annenin feryadı yürekleri yaktı! Vahşi cinayette 10'dan fazla bıçak darbesi ve ilaç detayı...

Eskişehir’de sevgilisi Onur K., tarafından bıçaklanarak öldürülen yaşlı bakım teknikeri 25 yaşındaki Tuğçe Can'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesince alınarak Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Birlik Camii'ne getirildi.

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TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Genç kızın tabutuna gelinlik serilirken, bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olan babası Bekir Can, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazına Tuğçe Can’ın yakınlarının yanı sıra çalıştığı özel huzurevindeki mesai arkadaşları da katıldı.

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"KELİMELERİN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, namazdan önce cinayet şüphelisini insanlıktan nasibini almamış kişi olarak nitelendirerek şöyle konuştu.

“Acımız, üzüntümüz büyük. Babasının, annesinin, kardeşlerinin, yakınlarının acısını biz de kendi yüreğimizde taşıyoruz. İnsanlıktan nasibini almayan merhametsiz, şefkatsiz, korkak biri tarafından vahşice, canice katledilen merhum kardeşimizi merhameti şefkat bol Rabbimize uğurluyoruz. Bir daha hiçbir kardeşimizin erkek kadın fark etmez böyle vahşice katledilmesine tanık olmayalım. Kelimelerin bittiği yerdeyiz, ne söyleyeceğiz? Ama Allah büyüktür, o hesap görücüdür. Hesap görücü olarak o yeter. Elbette bunu yapan burada cezasını alacak. Ama artık öyle bir ceza bulmak gerekiyor ki, caydırıcı olsun. Benim de 3 kızım var. Birisi aynı yaşta. Bu da olabilirdi. Her birimizin aynı olabilirdi, fark etmiyor. Kardeşimizin acısı bizim acımızdır.”

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ANNESİ 'BENİ DE GÖTÜRÜN' DİYEREK FERYAT ETTİ

Tuğçe Can’ın cenazesi kılınan namazın ardından kalabalığın omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada caminin kapısında olan Tuğçe Can’ın annesi Emine Can, “Annem, kuzum. Hangi salona götürüyorlar annem? Hangi salona gidiyor benim kızım? Beni de götürün” diye feryat etti.

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Tuğçe’nin ikizi Tuğba Can da kardeşinin tabutuna dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Cenazede Tuğçe Can'ın yakınların yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakır Özer da yer aldı. Tuğçe Can, Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün 1 buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı.

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YAKALANMADAN ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., kent merkezinde yürürken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.’nin yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Hastanede midesi yıkanan katil zanlısının yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

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1O’DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Öte yandan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan ilk otopsi raporuna göre Tuğçe Can’ın 10’dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Eskişehir

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