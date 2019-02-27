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TÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Kadın ve Aile Koordinatörü Zeynep Soylu ve Yönetim Kurulu üyeleri, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden’i ziyaret etti.Ziyarette bir konuşma yapan TÜGVA Hatay İl Kadın ve Aile Koordinatörü Zeynep Soylu, “Vakıf çalışmalarımız hızla devam ediyor.

TÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Kadın ve Aile Koordinatörü Zeynep Soylu ve Yönetim Kurulu üyeleri, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden’i ziyaret etti.
Ziyarette bir konuşma yapan TÜGVA Hatay İl Kadın ve Aile Koordinatörü Zeynep Soylu, “Vakıf çalışmalarımız hızla devam ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı olarak 81 ilde gençlik hareketi nezdinde çalışmalar sürüyor. Koordinatörlük olarak, bayanlarımıza ve gençlerimize yönelik eğitici öğretici faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız ülkesine milletine devletine bağlı bilinçli, eğitimli gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktır” dedi.
Ziyaret dolayısıyla memnun olduğunu dile getiren Kaymakam Yönden, kadınların toplumsal hayattaki yeri ve önemine değinerek, "Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel ögesidir. Bu manada kadınlarımız, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, sevginin kaynağı olmakla beraber, annelik görevi başta olmak üzere, toplumu şekillendiren, topluma faydalı bireylerin yetişmesinde önemli bir rol üstlenen ve üretime katkıda bulunarak birçok ulvi görevleri yerine getirmesi dolayısıyla toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almaktadır" diye konuştu.
Kaymakam Yönden, TÜGVA Hatay Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Zeynep Soylu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

TÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaret

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