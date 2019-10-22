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TÜGVA'nın "İcathane Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

Ortaokul ve lise öğrencileri, 25 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gençlerin bilim ve teknoloji alanında eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen "İcathane Projesi"nin başvuruları 25 Ekim'de sona erecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok noktasında "icathaneler" kuran TÜGVA, ortaokul ve lise öğrencilerine bilimi sevdirmek ve onları teknolojiyi kullanan konumdan, teknolojiyi geliştiren konuma taşımayı hedefliyor.

Proje kapsamında, 130 ortaokul ve lise öğrencisine 36 hafta boyunca ücretsiz olarak, "Kodlama", "Robotik", "Endüstriyel Tasarım", "Havacılık ve Uzay Kulübü", "Mobil Uygulama Geliştirme", "Bilgisayar Programı Yazma", "3 Boyutlu Tasarım ve Üretim", "Elektronik Devre Tasarlama ve Robotik Sistem Tasarlama" alanlarında eğitim verilecek.

Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki yıl ulusal ve uluslararası robot yarışmalarına katılım hakkının yanında sertifika almaya da hak kazanacak.

TÜGVA, 2020 yılının sonunda, "Seyyah İcathane Tır Projesi" hizmetiyle 30 büyükşehirdeki tüm gençlere ulaşmayı hedefliyor. Projedeki kodlama, endüstriyel tasarım, robotik, cezeri makineleri, Da Vinci makineleri ve fizik, kimya ve biyoloji atölyeleri sayesinde gençlerin merak duygularının arttırılması amaçlanıyor.

Projenin İstanbul'un ardından Anadolu'da da faaliyete girmesi için 8 ilde daha çalışma başlatan vakıf, 11 ilde de bin 500'den fazla öğrenciyle 36 hafta boyunca atölye çalışmaları yapacak.

"İcathane Projesi"nde yer almak isteyen gençler, 25 Ekim'e kadar "http://tugva.org/icathane/" adresinden başvuruda bulunabilecek.

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İcathane istanbul TÜGVA

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