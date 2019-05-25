HABER

TÜİK Başkanı Yağan, trafik kazasında hafif şekilde yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

  ANKARA'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Yinal Yağan, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

ANKARA'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Yinal Yağan, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'da meydana geldi. Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı otomobil, Esenboğa Havalimanı yönüne giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Arka koltukta oturan TÜİK Başkanı Yinal Yağan, hafif yaralanırken, şoförü yara almadan kurtuldu. Yinal Yağan, çağrılan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kaza yeri
-Otomobil
-Polisin çalışması
-Yol
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Muhammet BAYRAM-Caner ÜNİVER/ANKARA, (DHA)

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Ulaştırma Bakanı Turhan: Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem altyapısını kuruyoruzUlaştırma Bakanı Turhan: Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem altyapısını kuruyoruz
Yalova’da OSB’ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacakYalova’da OSB’ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar: En samimi beklentimiz...

Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika Muğla'da deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'da deprem!

Şişli'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Şişli'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.