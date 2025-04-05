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Tükenmişlik sendromu kabusun olmasın! Günde 1 dakikanı ayır stresten arın: Uzmanlardan çarpıcı tavsiyeler...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.04.2025 13:57
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Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir anket, insanların geçen yıla kıyasla daha fazla stres altında olduğunu ortaya koydu. OnePoll’un ülke çapındaki araştırmasına göre, katılımcıların %46’sı altı ay öncesine göre şu anda daha stresli hissettiğini belirtirken, %70’i tükenmişlik sendromunun belirtileri olan yorgunluk, bitkinlik, üzüntü, öfke ve fiziksel halsizlik yaşadığını ifade etti. “Mikro Sağlık Sağlık” rutinleri ile stres yönetimi nasıl yapılır? Uzmanlar araştırdı...

Tükenmişlik sendromu kabusun olmasın! Günde 1 dakikanı ayır stresten arın: Uzmanlardan çarpıcı tavsiyeler...

Mikro Sağlık rutinleri, günlük yaşama kolayca entegre edilebilen, kısa süreli ve esenliğe odaklı aktiviteler olarak tanımlanıyor. Bunlar arasında bir dakikalık meditasyon, nefes egzersizleri, üç dakikalık farkındalık uygulamaları veya iki dakikalık küçük başarıları kutlama gibi pratikler yer alıyor.

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"BİLİNÇLİ NEFES ALMA İLE BAŞLAYABİLİRSİNİZ"

Davranışsal Psikolog Jo Hemmings, tükenmişlik sendromunun iş, ev hayatı, sağlık ve ilişkiler gibi pek çok faktörden kaynaklanabileceğini belirterek, “İnsanların stresin belirtilerini fark etmesi ve uzun vadeli etkilerinden kaçınmak için harekete geçmesi önemli. Günde birkaç dakikalık bilinçli nefes alma gibi küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Zihinsel yorgunluğa yol açan tetikleyicileri belirleyip, örneğin ekran süresini azaltarak daha bilinçli bir yaşam tarzına geçiş yapabilirsiniz,” diyor.

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VİCK HOPE’TAN MİKRO SAĞLIKLI YAŞAM REHBERİ

Vick Hope, yoğun yaşam tarzlarını dengelemek ve refahı artırmak için kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir “Mikro Sağlıklı Yaşam Rutinleri” rehberi hazırladı. Hope, “Zihinlerimizin de bedenlerimiz gibi dinlenmeye ve bakıma ihtiyacı var. Kendimize öncelik vermek her zaman kolay değil, ama hepimiz zihinsel refahımızı besleyen uygulamalar için zaman yaratmalıyız. Yoga, meditasyon, doğada yürüyüş veya sadece nefese odaklanmak bile büyük fark yaratabilir,” diyerek başkalarına ilham vermeyi hedeflediğini vurguluyor.

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“MİKRO SAĞLIKLI YAŞAM RUTİNLERİ”

Derin Nefes Alın (1 Dakika): 4-7-8 nefes tekniğiyle (4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniye ver) kaygıyı azaltın ve sinir sisteminizi sakinleştirin. Gün içinde sadece bir dakikanızı ayırarak stres seviyenizi sıfırlayabilirsiniz.

Küçük Adımlar (2 Dakika): Küçük başarılarınızı kutlayın ve minnettar olduğunuz şeyleri not edin. Bu, zihninizi olumlu bir yöne götürecektir.

Gerginliği Dans Ederek Atın (4 Dakika): En sevdiğiniz şarkıyla hareket ederek endorfin salgılayın ve ruh halinizi yükseltin.

İç Sesinizin Kilidini Açın (5 Dakika): Günlük tutarak düşüncelerinizi yazıya dökün. Bu, karmaşık duyguları çözmenize ve perspektif kazanmanıza yardımcı olabilir.

İç Güzelliği Paylaşın (5 Dakika): Bir fincan çay eşliğinde bir arkadaşınızla sohbet edin veya kısa bir mesajla bağlantı kurun. Küçük sosyal etkileşimler bile ruh halinizi iyileştirebilir.

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UZMANLARDAN ÇAĞRI: KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Jo Hemmings, “Tükenmişlikten kurtulmanın ilk adımı, kendinize öz bakım için zaman tanımaktır. Bu, sizin için ne anlama geliyorsa onu yapın. Küçük rutinlerle başlayın ve zihinsel sağlığınızı adım adım güçlendirin,” diyor.

Vick Hope ise ekliyor: “Unutmayın, siz de önemlisiniz. Günlük yaşamın kaosunda kendinize birkaç dakika ayırmak, dengeli ve sağlıklı bir hayatın anahtarı olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
stres tükenmişlik sendromu stres yönetimi
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