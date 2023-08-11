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    4. Tül perdelerinizi kar gibi beyazlatmanın en etkili yöntemleri! Sararmış perdelere son

    Tül perdelerinizi kar gibi beyazlatmanın en etkili yöntemleri! Sararmış perdelere son

    11.08.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sararmış tül perdeler evde kötü bir görüntüye sebep oluyor. Perdeleri beyazlatmada kullanılan deterjanlar kimyasal maddeler içermesi nedeniyle kullanılmak istenmiyor. Bunun yerine evde doğal yöntemler ile perdelerinizi ilk günkü gibi bembeyaz yapabilirsiniz.

    Evde bakımsız bir görüntüye sebep olan tül perdeleri ne kadar yıkasam da beyazlamıyor diyorsanız doğru yerdesiniz. Evde yapabileceğiniz doğal yollu temizlik tüyoları ile kar gibi bembeyaz tül perdelere sahip oldun.

    ŞEKER VE KARBONAT

    Perdelerinizi yıkarken çok az bir deterjanın yanı sıra perdelerinizin arasında 2-3 adet küp şeker ya da yıkama gözüne 1 kaşık toz şeker ve az miktarda karbonat ekleyerek perdelerinizde bulunan leke ve gri renkten kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Perdeleriniz ilk günkü beyazlığına kavuşacağı gibi evinizin kasveti de ortadan kalkacak ve ferah bir görünüm yakalamış olacaksınız.

    şeker

    SİRKE

    Perdelerinizi sirke ile yıkayarak da beyazlatabilirsiniz. Şunu söylemek gerekir ki sirke en doğal temizlik yöntemlerinden biri olmakla birlikte lekelere karşı etkili dezenfektan özelliğine de sahiptir. Perdelerinizi yıkarken deterjan gözüne bir miktar sirke koyarak, perdelerinizi harika beyazlıklarına kavuşturabilirsiniz.

    elma sirkesi

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