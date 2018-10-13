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Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Konya'da polis tarafından yakalanan ve ikisinin akraba olduğu belirlenen 3 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi. Çetenin beyni olarak çalışan Tülay D'nin dolandıracağı kişileri bulduğu, parayı alıp kendi hesabına yatırdığı ve kuzeniyle onun arkadaşını da işe ortak ettiği ileri sürüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içerisinde kendilerini polis ve savcı diye tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledikleri 3 kişinin yaklaşık 300 bin lirasını alan dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Polis, yaptığı çalışmada parayı almaya gelen kişinin Tülay D. olduğunu tespit etti. Polis, Tülay D. ile birlikte olayı planlayan kişilerin de teyzesinin oğlu Emrah Ş. (30) ve onun arkadaşı Gökhan O. (25) olduğunu ve İstanbul'da yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, İstanbul'daki adreslere yaptığı operasyonlarla 3 şüpheliyi yakalayıp, Konya'ya getirdi.

Şüpheli Emrah Ş., polisteki ifadesinde, kendisini bu işe kuzeni Tülay D.'nin soktuğunu, dolandırılacak kişileri onun bulduğunu ve parayı onun aldığını ileri sürdü. İfadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atan ve artık bu işleri bıraktıklarını söyleyen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya çete dolandırıcılık

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