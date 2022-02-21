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Tülin'in cinayet şüphelisinden akılalmaz savunma! Silah cebinden düşüp ateş almış

21.02.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Tülin Çetin (39) dini nikahla birlikte yaşadığı Faruk Şahin tarafından öldürüldü. Cinayet şüphelisi ifadesinde, eşofmanının cebindeki tabancanın yere düşüp ateş aldığını öne sürdü. Çetin toprağa verilirken Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tülin'in cinayet şüphelisinden akılalmaz savunma! Silah cebinden düşüp ateş almış

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde Akçakoca ilçesi, Hacıyusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Şahin ile dini nikahla birlikte yaşadığı Tülin Çetin'in yaşadığı evden silah seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Çetin, kurtarılamadı.

Çetin’in cenazesi, otopsinin ardından anne ve babasının Düzce Şıralık Mahallesi'ndeki evine getirildi. Çetin, Şıralık Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'BİR TARTIŞMA YA DA KAVGA OLMADI'

Gözaltına alınan Faruk Şahin, emniyetteki ifadesinde, "Tülin ile aramızda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Zaten olsa komşularımız duyardı. Eşofmanımın cebinde bulunan silah yere düşünce patladı. Tülin bir anda yere yığıldı. Panikle ne yapacağımı düşünürken bir anda karşımda sağlık ekiplerini gördüm" dedi.

Tabancanın ruhsatsız olduğu tespit edilirken, Faruk Şahin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce
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