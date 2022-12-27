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Tüm çalışanlar dikkat: İş yerinde sakın bunu yapmayın! Hapis cezası var...

27.12.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son senelerde iş yerlerinde mobbing şikayetleri arttı. Genellikle psikolojik şiddet olarak kendisini gösteren mobbing, yüze karşı bağırma, baskı, özel hayata karışma, yapılan işi beğenmeme gibi davranışlarla belli oluyor. Ancak yöneticinin veya patronun çalışana mobbing yapması, hapis cezasına kadar gidebiliyor. İşte detaylar...

Tüm çalışanlar dikkat: İş yerinde sakın bunu yapmayın! Hapis cezası var...

İş yerlerinde mobbing sıklıkla rastlanmaya başlandı. Birçok çalışan bu durumdan şikayetçiyken işçinin de yapabileceği detaylar bulunuyor. Çalışana uygulanan birçok kötü davranış mobbing sayılırken çalışanın, kanun önünde kendisini koruma hakkı bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Tüm çalışanlar dikkat: İş yerinde sakın bunu yapmayın! Hapis cezası var...

SÜREKLİ OLMASI GEREKİYOR

Çalışanın mobbing görmesi için, davranışın sistematik ve devamlı olması gerekiyor. Yani bu durumun, çalışanın başına uzun süredir geliyor olması gerekli... Psikolojik şiddet de dahil olmak üzere, çalışana gösterilen birçok olumsuz tavır mobbing olarak sayılır. Öte yandan sadece patronun çalışana gösterdiği kötü tavır değil, çalışanın çalışana gösterdiği kötü tavır da mobbinge girer.

Tüm çalışanlar dikkat: İş yerinde sakın bunu yapmayın! Hapis cezası var...

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI!

Mobbing konusunda Yargıtay, işçinin lehine karar vermektedir. Eğer bir işçi mobbinge uğradığını hissediyorsa yasal yollara başvuru yapabilir. Mobbinge uğradığını düşünen kişi işten çıktıktan sonra şartları sağlıyorsa tazminatını da alabilir. Şahsa karşı yapılan fiilin Türk Ceza Kanunu (TCK)’da bir cezai karşılığı varsa, şahıs aynı şekilde Cumhuriyet Başsavcılığına gidip suç duyurusunda bulunabilir. TCK 86. maddesinde bu durumu ele almıştır. İş arkadaşına mobbing yapmanın cezası 4 aydan başlar ve 1 yıla kadar uzar.

Tüm çalışanlar dikkat: İş yerinde sakın bunu yapmayın! Hapis cezası var...

İŞVEREN MALİYET ARTINDA İŞÇİ ÇIKARABİLİR Mİ?

Artan maliyetler nedeniyle işçi çıkarmak, işveren için fesih hakkı değildir. Bu durumda işçi, tazminat için yasal yollara başvuru yapabilir. Ancak bu noktada işveren, tazminat vermemek için işçiye mobbing uygulayabilir. İşçi mobbinge uğradığını anlarsa, işten ayrılıp tazminat alabilir.

Tüm çalışanlar dikkat: İş yerinde sakın bunu yapmayın! Hapis cezası var...

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