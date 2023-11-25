Tüm fazla kilolarınızdan bir çırpıda kurtulun: Karnı düzleştiren zayıflama kürü!

Fazla kilolardan kurtulmak, hem daha iyi bir görünüm hem de sağlıklı bir beden için oldukça önem arz ediyor. Ne yaptıysam kilo veremiyorum diyorsanız hızla kilo verdiren ödem atıcı özelliği ile bilinen beyaz lahana kürünü denemenizde fayda var.

KARNI DÜMDÜZ YAPAN ZAYIFLAMA KÜRÜ

MALZEMELER:

4-5 adet lahana yaprağı

3 dilim limon

1 litre sıcak su

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri 10 dakika kadar sıcak suda demlenmeye bırakıyoruz.

Demlendikten sonra lahana yapraklarını içinden çıkartarak sıcak ya da ılık olarak sabah aç karnına veya akşam aç karnına yemeklerden önce 1 bardak tüketebilirsiniz.

Bu tarifi 21 gün boyunca mutlaka deneyin. Farka inanamayacaksınız. Her 7 günün sonunda 3 gün ara verebilirsiniz.

FAYDALARI:

Lahana yaprakları kolaylıkla ödem attırır.

Güçlü bir antioksidandır, bağışıklığı güçlendirir.

Lif açısından zengin olduğu için uzun süre tokluk sağlar. Ayrıca kabızlık problemini ortadan kaldırır.

Hem çok faydalı hem de zayıflatan bu tarifi denemeyi, kaydetmeyi ve bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.

Dipnot: Hamilelik dönemindeki kişilerin doktoruna danışması tavsiye edilir.



