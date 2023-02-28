Tüm güzellik algılarına meydan okudular! Tıraş olmamalarının nedenini açıkladılar

Vücudun bazı bölümlerinde çıkan istenmeyen tüylerin mutlaka alınması gerekiyor. İstenmeyen tüylerini almayan erkeklere karşı hiçbir baskı yapılmazken kadınların vücutları hakkında dayatılan güzellik standartları oldukça baskılayıcı olabiliyor. Bu sebeple birçok kadın toplumun dayattığı kadın vücudu pürüzsüz olmalıdır algısına karşı çıkarak vücudundaki tüyleri almayı bırakıyor.

Reddit'te istenmeyen tüylerini almayı bırakan kadınlar vücutlarını cesurca paylaşarak bu kararı neden aldıklarını paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bazılar kadınların vücutlarındaki tüylerden rahatsız olurken bazıları ise bu cesur davranışa destek verdi.

TÜYLERİNİ ALMAYI BIRAKAN KADINLARIN NEDENLERİ

İleri geri gidiyorum - istediğim zaman tıraş oluyorum ama bu kesinlikle her zaman değil. Sadece çok yüksek bakım hissi veriyor. Pürüzsüz bacaklara sahip olmak isteseydim, her gün tıraş olmam gerekirdi ve bu yapmak istediğimden çok daha fazla iş demekti. localgyro / Reddit Cildim aşırı hassastır. Birinin nasıl tıraş olup da çok acı verici ve kaşıntılı olduğu için derisini yolmak istediğini tam anlamıyla anlamıyorum. dipdopdoop / Reddit Estetiği hoşuma gidiyor aslında. Her zaman kızlarda koltuk altı kıllarının çok tatlı olduğunu düşünürdüm ve sonra, evet, bunu yapabilirim dedim. Eskiden her şeyi takıntılı bir şekilde tıraş ederdim ama şimdi sadece bacaklarımı tıraş ediyorum. Ayrıca kendime çok daha fazla güvenmeme ve vücudum üzerinde söz sahibi olmama yardımcı oldu. derin derin / Reddit

Sadece koltuk altlarımı yapıyorum çünkü çabuk oluyor, bir süre yapmazsam tüylerim kokacak. Başka herhangi bir şeyde, yeniden büyüyen ve umursamadığım bir şey için çok fazla zaman ve çalışma gerekiyor. tc88 / reddit Bacaklarımı hiç tıraş etmiyorum - bu noktada bacak kıllarım evliliğimden daha eski - ve tüylerimi yalnızca "canım istediğinde", ki bu genellikle örülecek kadar uzadığında tıraş oluyorum. Ailem tiksinti, öfke ve sonunda bundan zevk alma aşamalarından geçti. turkproof / Reddit Koyu renk saçlarla solgunum ve hiçbir şeyi tıraş etmem. Yaklaşık 3 yıl önce tıraş olmayı bıraktım. Geçen yaz koltuk altlarımı almayı da bıraktım. Böyle bir sorun olmadı; Ciddi erkek arkadaşlarım, tek gecelik ilişkilerim ve arada kalan şeyler yaşadım. Plajlara gittim ve bikini giydim. Arkadaşlarım umursamıyor, partnerlerim umursamıyor - sadece birkaç soru aldım ve hiçbiri suçlayıcı veya çatışmacı bir tavır sergilemedi. boxersshorts / Reddit

Son zamanlarda, tıraş olmamanın vücudum ve görünüşümle ilgili biraz güven kazanmama yardımcı olduğunun farkına vardım çünkü sonunda istediğimi yapıyordum, hiçbir dış motivasyonum yoktu. Yıllarca tıraş olmamama rağmen tüylerimin toplum içinde görünmesi konusunda hala biraz endişe duyuyorum, ancak yıllar geçtikçe azaldı ve azalmaya devam ediyor. Endişenin hiç olmadığı bir noktaya gelmek istiyorum. ayuxx / Reddit Tıraş olmam çünkü vücudumda kıl olmasını umursamıyorum. Kişisel olarak bununla bir sorunum yok, bu yüzden onu silmek için herhangi bir zorlama hissetmeyin. Tıraş olmam çünkü oldukça rahatsız edici ve acı verici olabilen batık tüylere eğilimliyim. Tıraş olduğumda, kendimi baskı altında hissettiğim için tıraş oluyorum çünkü bu kabul edilmiş bir norm. nootqueen / Reddit

Geçen Eylül'de (her şeyi) tıraş etmeyi bıraktım. Bir süredir düşündüğüm bir şeydi ama bunu insanlara düzenli olarak haklı çıkarmam gerektiğini düşündüm. Bu yüzden kendimi zihinsel olarak hazırladım ve sonunda tıraş makinemi fırlattım, ancak kimsenin umursamadığını gördüm. Partnerim etkilenmedi ve vücudumu olduğu gibi sevdiği için (sadece çok katı koşullar altında değil) bizi daha da yakınlaştırdığını hissediyorum. Nikx / Reddit Şaka olarak, yaklaşık bir buçuk yıl önce koltuk altı kıllarımı büyüttüm. Kocama büyüyen koltuk altlarımın onunkinden daha erkeksi olduğunu söylediğim için başladı. Tüylerimi tekrardan aldıktan ve kel olduğunu gördükten sonra, kocam artık ona tuhaf geldiğini ve tüy görünüşlerini tercih ettiğini ve tüylüyken daha iyi hissettiklerini söyledi. Mother_Of_Odin / Reddit Bunu sadece yapmadığım takdirde kendimi bilinçli hissettiğim için yaptığımı fark ettim. Ben kendimden gerçek bir zevk almadım, görünüşünü özellikle beğenmedim. Bacaklarımdaki “taze tıraş” hissinden hoşlanmıyorum ve bunun için sarf malzemelerine para harcamaktan ya da ayak bileği kesikleriyle uğraşmaktan hoşlanmıyorum. UristMcD / Reddit