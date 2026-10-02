Tüm hafta boyunca şans onlarla olacak! Terazi Yeniayı'nın en şanslı 3 burcu

Astrolojide yeni başlangıçların dönemi 10 Ekim'de gerçekleşecek Terazi Yeniayı ile başlıyor. Bazı burçların hayatlarında yeni bir sayfa açabilir. Bu süreçte kendine güvenen, hayallerinin peşinden gitmeye cesaret eden ve biraz da akışa bırakmayı bilen 3 burç, şansı yanında hissedebilir.

1. YAY

Yay burçları için bu dönemin en önemli konusu kendine güvenmek olacak. Geçmişte yaşadıklarınızın sizi tanımlamasına izin vermek yerine, bugüne ve sahip olduğunuz güce odaklanabilirsiniz.

Önünüze çıkan gelişmeler, aslında ne kadar güçlü ve başarılı olabileceğinizi size yeniden gösterebilir. Kendinize olan güveniniz arttıkça daha önce çekindiğiniz adımları atmak da kolaylaşabilir.

Bu dönemde hayatın size sunduğu fırsatları fark etmeye çalışın. İçinizden gelen sese kulak vermek ve doğru zamanda harekete geçmek, önünüzde yeni kapılar açabilir.

2. KOVA

Kovalar için biraz hayal kurmanın ve planların dışına çıkmanın zamanı geliyor. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine, hayatın sizi götürdüğü yere açık olmanız bu dönemde önemli olabilir.

10 Ekim'deki Terazi Yeniayı, Kova burçlarının kendilerini daha özgür hissetmesine ve hayatın keyifli taraflarına yeniden odaklanmasına yardımcı olabilir.

Her şeyi hemen çözmek zorunda değilsiniz. Bazen yavaşlamak, nefes almak ve gerçekten ne istediğinizi düşünmek de yeni fırsatların önünü açabilir.

Şansın biraz da sahip olduklarınızı fark etmekten geçtiği bu dönemde, küçük mutlulukların kıymetini bilmek size iyi gelebilir.

3. TERAZİ

Terazi burçları için ise dileklerin ve yeni başlangıçların zamanı geliyor. İçinizden geçenleri saklamak yerine ne istediğinizi açıkça ifade etmek, bu dönemin enerjisini daha iyi değerlendirmenizi sağlayabilir.

Çocukken sizi mutlu eden şeyleri yeniden hatırlamak da hayatınıza farklı bir bakış açısı getirebilir. Eskiden keyif aldığınız bir hobiye dönmek, uzun zamandır ertelediğiniz bir hayalin peşinden gitmek ya da sadece kendinize daha fazla zaman ayırmak size beklemediğiniz bir motivasyon sağlayabilir.

Hayal kurmanın çocukça ya da gerçeklerden uzak olduğunu düşünmeyin. Bazen istediğiniz şeyi önce kendinize itiraf etmek, ona ulaşmak için atacağınız ilk adım olabilir.

10 Ekim'deki Terazi Yeniayı ile birlikte Terazi burçları için yeni bir dönem başlayabilir. Bu süreçte dileklerinizi netleştirin, kendinize güvenin ve hayatın getireceği sürprizlere açık olun.