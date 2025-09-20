KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri

Tüm hafta tek bir pantolon mu? Sandığından çok daha kolay! Tek yapman gereken birkaç doğru parçayı birbiriyle kullanmak ve ortaya mükemmel bir kombin çıkartmak. Hazırsan başlıyoruz!

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri

Tek bir kot pantolonu tüm hafta giyebilir misin? Cevabımız kesinlikle evet! İhtiyacın olan altına ve sütüne farklı parçalar seçmek. Tabii ki biraz da yaratıcılığa ihtiyacın var. Hazırsan hadi başlayalım.

1. Kot pantolona kot uyumu

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri 1

Eğer tamamen bir kot kombini yaparsan kimse onun aynı pantolon olduğunu anlamaz çünkü ortaya bambaşka bir şey çıkar. Pantolonun üzerine benzer tonlarda bir kot gömlek veya bluz seçebilirsin.

2. Beyaz gömlek şıklığı

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri 2

Kot pantolonun üzerine beyaz bir gömlek giyersen bir anda göz alıcı olabilirsin. Kabul edelim beyaz gömlek her şeyi değiştiriyor. İkinci gün tercihin beyaz bir gömlek olabilir!

3. Buharlı düzleştirici

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri 3

Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi ile de hem tişört, hem gömlek hem de kot pantolonundaki kokuları ve bakterileri %99 oranında yok edebilirsin. Üstelik kırışıklıkları da kolaylıkla açabilirsin. Böylece kot pantolonu da dilediğin kadar giyebilirsin!

4. Sonbahar tarzı

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri 4

Beyaz bir gömleğin üzerine kazak atarak bambaşka bir görünüm de elde edebilirsin. Kazağını renkli seçersen gerçekten farklı bir tarz yakalayabilirsin. Kimse pantolonunun aynı olduğunu düşünmez.

5. Beyaz tişört kombini

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri 5

Beyaz tişört de gömlek kadar etkili bir parça. Hafif dökümlü bir tişört tercih ederek görünümünü tamamen farklılaştırabilirsin. Aksesuarlar ile de kombini renklendirmeyi sakın unutma!

6. Fular dokunuşu

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri 6

Bu yılın en keyifli modalarından biri kesinlikle fularlar. Pantolon veya bluzun üzerine bir fular bağlayarak aşırı iyi bir görünüm elde edebilirsin. Hem tarz hem de her şeyi baştan aşağıya değiştiriyor.

7. Katmanlı giyim

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri 7

Tişörtün üzerine sweatshirt veya kazak giyerek o katmanlı görünümü oluşturabilirsin. Hem çok şık hem de tarz bir görünüm yakalayabilirsin. Soğuyan havalar için de ideal!

8. Renkli parçalar

Tüm hafta giymek mümkün! Aynı kot pantolonu farklı şekilde kombinleme önerileri 8

Biraz da seçtiğin renkler ile öne çıkma zamanı! Bu yılın renklerinden olan sarı bir kazak, bluz veya crop ile göz alıcı bir tarz oluşturabilirsin. Canlı renkler tercih edersen tüm ilgiyi kot pantolondan üstüne çekebilirsin.

Anahtar Kelimeler:
kot pantolon Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.