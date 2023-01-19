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Tüm kadınların tek başına kalınca yapmayı sevdiği 9 tatmin edici şey

19.01.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların ve erkeklerin boş zamanlarında yaptıkları aktiviteler değişiklik gösteriyor. Gün boyu kalabalıkların içerisinde yorulan kadınlar evde tek başına kaldıklarında onları tatmin edecek belirli davranışlar sergiliyorlar. İşte tüm kadınların evde tek başına kaldıklarında yaptıkları 9 tatmin edici şey...

Tüm kadınların tek başına kalınca yapmayı sevdiği 9 tatmin edici şey

Yalnız kalmak bazı kişiler için korkunç görünse de bazıları yalnız kalmak için fırsat kolluyor. Evde kendi düşünceleri içerisinde sessiz ve huzurlu bir ortam yaratan kadınlar tek başına kaldıklarında yaptıkları aktivitelerden çok daha fazla zevk alabiliyor. Kadınların tek başına kaldıklarında yaptıkları davranışlar merak ediliyor. Olumlu Bak'ın içeriğine göre özellikle yalnız kadınlar tek başına kaldıklarında aşağıdaki davranışlardan zevk alıyorlar.

1. İSTEDİKLERİ KADAR YEMEK

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Kabul edin hanımlar sonsuza kadar aç küçük çocuklar sürünüz için parçaları parçalamak zorunda kalmadan bütün bir çikolatayı yeme dürtüsüne yenik düştüğünüz zamanlar vardır. Cidden şimdi, bir kadın paylaşmayı isteyen biri tarafından rahatsız edilmeden bir kutu meyve suyu içemez mi? Elbette yapabilir. Bunu evde yalnızken yapabilir ve tüm lezzetli atıştırmalıklar sadece kendisine aittir.

2. SAÇMA TV ŞOVLARI İZLEMEK

Kadınların izlemekle övünmeyecekleri bir diziyi izlemek gibi hissettikleri zamanlar vardır. Çocuklar bu programlara hiç ilgi duymuyor ve erkeklerinin onları değersiz TV ile zamanlarını boşa harcadıkları için yargılamaları kaçınılmaz. Babaları ve çocuklar gezintiye çıkardığında eve huzur ve sükunet gelir ve sonunda en sevdikleri TV şovlarının keyfini çıkarmak için zaman bulurlar.

3. MÜZİK DİNLEMEK, ŞARKI SÖYLEMEK VE DOYASIYA DANS ETMEK

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Etrafta kimse yokken, pek çok kadın kendi kendine şöyle düşünür: Yaşasın! Sonunda müzikleri son ses açabilir, evin içinde koşabilir ve dans edebilirim. Çünkü arada bir kendini kandırmana izin vermek gibisi yoktur.

4. ANIN TADINI ÇIKARMAK

Eşlerimizden ve çocuklarımızdan aldığımız sevginin kalbimizi sonsuz neşe ve mutlulukla doldurduğu inkar edilemez. Bununla birlikte, tüm kadınlar, kimsenin kollarını çekiştirmediği veya soru sormadığı zamanlarda, biraz yalnız kalmaya da ihtiyaç duyduklarını kabul etmelidir, örneğin günde en az 20 dakika yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar.

5. RAHAT BİR BANYO YAPMAK

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Sadece şunu hayal edin: köpük banyosu, nemlendirici yüz maskesi ve rahatlatıcı müzik. Kimse sizi sebepsiz yere rahatsız etmiyor veya tuvaletin müsait olup olmadığı konusunda sizi rahatsız etmiyor. Sadece muhteşem! Hangi kadın buna hayır diyebilir ki?

6. OKUMA FIRSATI BULAMADIKLARI DERGİLERİ VEYA KİTAPLARI OKUMAK

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Neredeyse tüm kadınlar, son kişi ön kapıyı arkalarından kapattığında en sevdikleri romanın üzerindeki tozunu silme, koltuğa gömülme ve canlarının istediği gibi okuma fırsatını kucaklamayı severler.

7. EVDE KİMSENİN YARDIMI OLMADAN BİR ŞEYLER YAPMAK

Bazen çocuklar ev işlerinde annelerine yardım etmek isterler ki bu onlara sorumlu ve düzenli olmayı öğretmenin harika bir yoludur. Bununla birlikte, bazen bir kadın sadece bulaşıkları bitirip bitirmek ve hayatına geri dönmek ister. Bu arada, yardım ederken bile, çocuklar dağınıklığın ve sorunun ana kaynağı olmaya devam ediyor - bu süreçte kaçınılmaz olarak bir şeyleri döküp kırıyorlar. Tabii yine de çocuklarımızı sevdiğimizi söylemeye gerek yok... Ama itiraf etmeliyiz ki kimse bizim kadar düzgün bir temizlik yapamayacak.

8. ACELE ETMEDEN VEYA ÇOCUKLARA BAKMADAN ALIŞVERİŞE ÇIKMAK

Eşi ve çocukları olmadan alışveriş merkezine tek başına gitmek, birçok kadın için hapisten kaçış gibi geliyor. Tamamen kaygısız hissediyorlar. Sürekli saatlerine bakmadan, bitip tükenmek bilmeyen iç çekişler ve inlemelerle telaşa kapılmadan istedikleri kadar kıyafet seçip deneyebilirler. Ne keyifli bir duygu!

9. UYKU

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İster denizyıldızı ister 'kütük' olsun, herhangi bir uyku pozisyonu uygundur. Uyku, hazzın özüdür. Söylenecek başka bir şey yok!

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