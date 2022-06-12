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Tüm sokağı kötü kokular sardı! Acı olay böyle anlaşıldı

12.06.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da korkunç bir olay meydana geldi. İmamağa mahallesinde bir sokağı kötü kokuların sarmasının ardından vatandaşlar ekiplere haber verdi. Sokakta inceleme yapan ekipler, bir evde tek başına yaşayan kişinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden şahsın şeker ve kanser hastası olduğu, cesedinin ise çürümeye başladığı öğrenildi.

Tüm sokağı kötü kokular sardı! Acı olay böyle anlaşıldı

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1914 Sokak içerisinde kötü kokuların geldiği ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk etti. Koku şikayetiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde kokunun yalnız başına yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Ergin’e (42) ait evden geldiğini tespit etti.

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CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Ergin’in ikamet kapısı ekipler tarafından açılarak içeriye girildi. Ekipler, ikamet içerisinde Ergin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

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Cesedi çürümeye başlayan Mehmet Ergin’in şeker ve kanser hastası olduğu öğrenildi.

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Ergin’in cenazesi, polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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