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  4. Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

13.03.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlanan 'yerinde karar' döneminde Sağlık Bakanlığı'nın il bazlı risk durumlarını açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalar yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, merakla beklenen 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'ün açıklamaları;

İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor.

Karadeniz'de günlük vakaların çok yüksek olmasındaki en önemli etken, o bölgede İngiltere tipi mutantının olmasından dolayı... Bu varyantın ikinci bir özelliği daha var. Varyant virüslerle birlikte aile içinde 1 kişi 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde seyahat edenlerin, kapalı alandaki restoran ve kafelerdekilerin kurallara uymaması durumu.

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İL İL SIRALADI: KIRMIZIYA DÖNECEK GİBİ DURUYOR

Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor.

Kapalı alanları biraz riskli görüyorum. Varyantların yüksek düzeyde bulaşıcılık özelliği göz önüne alınarak vatandaşlarımızın biraz daha gayretli olmalarını rica edeceğim.

Avrupa'da benzer bir olayı yaşıyorlar. Bu rakamların tutulabilmesi için tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz 10 milyonu geçen bir aşılama yaptık, önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız biraz daha gayret etseler vaka sayılarını biraz daha aşağıya çekebileceğimizi düşünüyorum.

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koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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