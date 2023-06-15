Tüm Türkiye o akşamki sonuçları bekliyordu! Cüneyt Özdemir ilk kez açıkladı: "Korkumdan söyleyemedim! Linç yerdim"

14 Mayıs seçimleri 2. tura kalınca tüm Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına gidip akşam akşam çıkacak sonuçlara kilitlenmişti. Oyların yüzde 52,18'ini alan Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,82 ile yenik çıktı.

"15 DAKİKA SONRA MASAMDAYDI"

Youtube hesabından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir o akşamla ilgili ilginç bir anekdot paylaştı. Seçim günü saat 18.10'da Anadolu Ajansı'nın ilk verileri gönderdiğini ifade eden Özdemir, saat 18.25'te önündeki kağıtta "yüzde 52,5 Erdoğan kazandı, yüzde 47,5 Kılıçdaroğlu kaybetti" sonuçlarının yer aldığını belirtti.

"LİNÇ YERDİM! KORKTUM"

Cüneyt Özdemir bu sonuçları neden o akşam paylaşmadığını "Korktum, söyleyemedim. Gerçekten linç yerim diye korktum" sözleriyle dile getirdi.

"BİR DAHAKİ SEÇİMDE GÖRECEKSİNİZ"

Konuşmasında "Bir dahaki seçimde göreceksiniz" diyerek devam eden Özdemir, "Artık ilk andan itibaren bütün şehirleri tek tek göstereceğiz" dedi.