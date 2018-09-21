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Tüm ülke 'deve kuşu' canisinin peşinde!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

Avustralya'da arabasını kasıtlı olarak deve kuşlarının üzerine süren şoförün kimliğini bulmak için hayvan hakları savunucuları seferber oldu.

Hayvan haklarını koruma derneği RSPCA, montaj olmadığı düşünülen videodaki sürücünün kimliğini tespit edebilmek amacıyla görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Büyük tepki çeken video internet üzerinde kısa sürede viral oldu.

emu-mower

RSPCA yaptığı açıklamada, "Zayıf hayvanların hayatlarına karşı açıkça saygısızlığın görüldüğü bu tarz eylemleri kesin bir surette kınıyoruz." dedi.

Euronews'in haberine göre; hayvanlara karşı şiddet içeren videoda sürücünün aracını bilerek Avustralya'ya özgü 'Emu' adlı deve kuşlarının üzerine sürdüğü görülürken, ezdiği kanatlıları saydığı da duyulabiliyor. Polis videonun çekildiği yeri ve tarihini belirlemeye çalıştıklarını, bu bilgiler doğrultusunda soruşturma açabileceklerini söyledi.

Güney Avustralya eyaleti kanunlarına göre hayvanlara işkence yaptığı tespit edilen kişilere 4 yıla kadar hapis ve 50 bin Avustralya Doları (yaklaşık 227 bin TL) para cezası verilebiliyor.


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deve kuşu Avustralya RSPCA arabasını üstlerine sürdü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayvanlara verilen cezaya bak 4 yıl , 227 bin lira .Hayvanlara diyorum çünki insan olmak için gerekli yeterliliğe sahip değiller. Bizdede tecavüz ederler yavru kendilerin köpeklerin ayağını keserler asarlar , son anadolu parsını leoparını öldürürler adama 300 beş yüz lira ceza verip yollarlar. Hayvanlara zarar verenlerin tüm mal varlığı tüm servetine el konulup hayvan derneklerine hibe edilsin.
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