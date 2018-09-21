Tüm ülke 'deve kuşu' canisinin peşinde!

Hayvan haklarını koruma derneği RSPCA, montaj olmadığı düşünülen videodaki sürücünün kimliğini tespit edebilmek amacıyla görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Büyük tepki çeken video internet üzerinde kısa sürede viral oldu.
RSPCA yaptığı açıklamada, "Zayıf hayvanların hayatlarına karşı açıkça saygısızlığın görüldüğü bu tarz eylemleri kesin bir surette kınıyoruz." dedi.
Euronews'in haberine göre; hayvanlara karşı şiddet içeren videoda sürücünün aracını bilerek Avustralya'ya özgü 'Emu' adlı deve kuşlarının üzerine sürdüğü görülürken, ezdiği kanatlıları saydığı da duyulabiliyor. Polis videonun çekildiği yeri ve tarihini belirlemeye çalıştıklarını, bu bilgiler doğrultusunda soruşturma açabileceklerini söyledi.
Güney Avustralya eyaleti kanunlarına göre hayvanlara işkence yaptığı tespit edilen kişilere 4 yıla kadar hapis ve 50 bin Avustralya Doları (yaklaşık 227 bin TL) para cezası verilebiliyor.
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