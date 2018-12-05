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'Tümerler' olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

'Tümerler' olarak bilinen organize suç örgütünün cezaevinden iki kez firar eden elebaşı G.T., Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kere daha yakalanarak adliyeye sevk edildi. Zanlının 30 ayrı suç kaydının bulunduğu ve 14 suçtan arandığı öğrenildi.

'Tümerler' olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı yakalandı!

Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri başta olmak üzere Ankara genelinde yasa dışı faaliyetlerde bulunan ve "Tümerler" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı G.T'nin, tutuklu bulunduğu Ankara'daki bir yarı açık cezaevinden yeniden firar ettiğinin bildirilmesi üzerine, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı aramalar sonucunda, suç örgütünün başına geçerek yasa dışı faaliyetlerine devam ettiği belirlenen G.T'nin, Bala ilçesi kırsalında saklandığı tespit edildi.

G.T, firari olduğu dönemde jandarma ekipleriyle girdiği silahlı çatışma sırasında kaçmayı başardı.

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Daha sonra, Gölbaşı ilçesi girişinde G.T'nin içinde bulunduğu araç polis tarafından durdurularak zanlı gözaltına alındı. G.T'nin üst aramasında, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cezaevinden firar ettikten sonra Sincan'da bir kişiyi yaraladığı da tespit edilen G.T'nin, "adam öldürme", "kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma", "cinsel saldırı", "resmi belgede sahtecilik", "suç örgütü kurmak ve yönetmek" gibi 30 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, ayrıca 14 suçtan arandığı öğrenildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.T, adliyeye sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tümerler Organize suç örgütü mafya operasyon

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Akp lütfen artık adam iki kere6 firar etmiş.Üçüncüye müsade etme.Bu işte bir gariplik yok mu?Biraz araştırıver hadi canım.Bu işler beleş makarna kömür dağıtarak yürümüyor.Baydınız artık.
problem değil. nasıl olsa iy hal denetimli serbetslik pişmanlık aşırı pişmanlıktan az daha yatar çıkar.Biraz daha beklese tümden serbest kalırdı ne den firar ettiyse
ve yarı açıkta .
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