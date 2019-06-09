Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cesedinin sudan çıkarıldığı bildirildi.

Buna göre, kazada ölenlerin sayısı 20 oldu.

Açıklamada ayrıca 7'si Güney Koreli 1'i Macar 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.

