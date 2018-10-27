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Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonundan acı haber...Operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 asker, hipotermi (donma) nedeniyle gece yarısı hastaneye kaldırıldı. Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen yapılan tüm müdahalele rağmen şehit oldu. Askerlerin şehit düştüğü bölgenin görüntüleri ortaya çıktı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesini müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildi. Hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma personeli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuşlar Asım Türkel (23) ve Ferruh Dikmen'in (26) naaşı Tunceli’den Elazığ'a getirildi. Şehitler için Elazığ Havalimanında tören düzenlendi. Törene, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuggeneral Vedat Çolak, Tunceli ve Elazığ’ın diğer protokol üyeleri, emniyet ve askeri personel katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Tunceli Valisi Tuncay Sonel konuşma yaptı.

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TUNCELİ VALİSİ: SON TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ÖLDÜRECEĞİZ

Bazen insanın boğazının düğümlendiğini ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Vali Sonel, "Yine o duyguları yaşıyoruz. Dün akşam kahramanlarımız teröristle mücadelede operasyon esnasında olmuşuz hava koşullarından etkilendi. Havanın kısmen düzelmesi ile yine helikopterle diğer kahramanlarımızın aracılığı ile timimizi şehir merkezine getirdik. Gece 01.00’e kadar hastanede şehitlerimizin için dua ettik. Ama maalesef kaybettik. Üzüntümüz büyük. Hem yurt içinde hem dışında, Türkiye’nin çeşitli yönlerinde ve Tunceli’mizde teröristle mücadelede destanlar yazıldı. Hakikaten kahraman güvenlik güçlerimiz bu hain teröristlerin tek tek üstesinden geliyor. Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri, son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak üzerindeki rengini şehitlerimizin kanları ile aldı. Bu topraklar kolay vatan yapılmadı. Başta Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın, devletimizin kararlılığı ve kahramanlarımızla teröristleri tek tek öldüreceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır versin. Yüce rabbim vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, ezanımızı, bayrağımızı bozmak isteyenlere, hainlere fırsat vermesin" dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi. Duanın ardından şehitlerin naaşları askerler tarafından omuzlara alınarak Türk Yıldızları uçağına götürüldü. Uçak, her iki şehidin naaşını da Mersin’e götürmek üzere hareket etti.

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ŞEHİT ATEŞİ MERSİN'E DÜŞTÜ

*Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel

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Şehit Türkel'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde oturan ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, aileyi komşular ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. 1'i kız 2'i kardeşi olan şehit Türkel'in bekar olduğu, 2017 yılında göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

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**Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen

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Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyon dönüşü olumsuz hava şartları nedeniyle donarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen’in acı haberi Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Dikmen’in 2 yıl önce Büşra Dikmen ile evlendiği ve 6 aylık Yağız Efe isimli çocuklarının olduğu öğrenildi. Şehidin ailesine acı haberin verilmesinin ardından evlerine Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları aileye taziye dileklerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen’in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

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TUNCELİ VALİLİĞİ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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