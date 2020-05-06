HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Tunceli'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Ağrı ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto ettiArızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Diğer Haberler
Muğla'da bazı bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Muğla'da bazı bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi

İstanbul'da 18 avukat koronavirüse yakalandı, 2 avukat hayatını kaybetti

İstanbul'da 18 avukat koronavirüse yakalandı

Arızalı aracı değiştirilmeyen kişiden ilginç protesto

Arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti

Oruç tuttuğu gün alkolmetrede alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu

Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı!

Koronavirüsü yenen doktor: Bilinç kaybı yaşadım, akciğerimin yüzde 70’ini virüs kaplamıştı

Koronavirüsü yenen doktorun anlattıkları korkuttu

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik’te görüldü

Türkiye'nin en ölümcülü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.