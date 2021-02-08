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Tunceli'de bakımevinde koronavirüsten 12 ölüm! Soruşturma başlatıldı!

08.02.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Tunceli'de bakımevinde koronavirüsten 12 ölüm! Soruşturma başlatıldı!

Tunceli'de yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bakımevinde, koronavirüse yakalanan 12 kişi hayatını kaybetti. Valilik olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Tunceli'de kasım ayında bakımevinde kalan kişilerin rahatsızlanması üzerine koronavirüs testi yapıldı. Birçok kişide virüs olduğu tespit edildi. Bakımevinde kalanlar, hızla tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan 12 kişi hayatını kaybetti. Diğer hastalar, tedavilerinin ardından tekrar bakımevine yerleştirildi.

Bakanlık müfettiş görevlendirdi

NTV'de yer alan habere göre olayın ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi.

Müfettişler 60 kişi kapasiteli bakımeviyle ilgili rapor hazırladı, soruşturma sürüyor.

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