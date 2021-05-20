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  4. Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

20.05.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Yere yatırılıp, başına silah dayanılan kadının canlı bomba olmadığı anlaşılınca, iki jandarma personeli Valilik tarafından açığa alındı.

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi! 2 jandarma personeli açığa alındı

Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde iki jandarma personeli, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Kadın, etkisiz hale getirilmek için yere yatırılıp, başına silah dayandı.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki jandarma personelini gözaltına aldı.

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2 JANDARMA PERSONELİ AÇIĞA ALINDI

Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri süren iki jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı. (DHA)

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