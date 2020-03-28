Tunceli'de gelincik görüntülendi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Gönlüce köyü sakinlerinden Ercan Babayiğit tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi.

'İLK KEZ GÖRDÜĞÜM SEVİMLİ BİR HAYVANDI'



Kış olduğu için beyaz renge büründüğü görülen gelincik, yuvasına girerek kayboldu. Gelinciği güçlükle görüntülediğini anlatan Ercan Babayiğit, "Çok hızlı hareket ediyordu. İki fotoğraf çekmek için çok uğraştım. Gördüğümde şaşırdım. İlk kez gördüğüm sevimli bir hayvandı. Bir süre dışarıda dolaştı daha sonra tekrar kaya altındaki yuvasına girdi" dedi.

Kaynak: DHA

