Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı? (Ovacık için 30 aralık kar tatili haberi)

Tunceli'den son dakika kar tatili haberi geldi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Yağışın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli 'Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, kent merkezinde eğitim devam ediyor.

OVACIK'TA OKULLAR TATİL

Ovacık'ta yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, sürücü ve yayalar cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürüttü.

Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bugün tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

