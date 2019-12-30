HABER
  4. Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı? (Ovacık için 30 aralık kar tatili haberi)

Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı? (Ovacık için 30 aralık kar tatili haberi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

'Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı?' Kar yağışının etkisini artırmasının ardından binlerce veli ve öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Tunceli'den gelen son dakika haberine göre 30 Aralık pazartesi bugün Ovacık ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı? (Ovacık için 30 aralık kar tatili haberi)

Tunceli'den son dakika kar tatili haberi geldi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı. Yağışın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli 'Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, kent merkezinde eğitim devam ediyor.

OVACIK'TA OKULLAR TATİL

Ovacık'ta yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, sürücü ve yayalar cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürüttü.

Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bugün tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı
Van, Hakkari ve Bitlis'te karla yoğun mücadeleVan, Hakkari ve Bitlis'te karla yoğun mücadele
11 ayrı suçtan aranan kadını jandarma pazarda yakaladı11 ayrı suçtan aranan kadını jandarma pazarda yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli tumceli kar tatili tuunceli okullar tatil mi Tunceli Valiliği ovacık okullar tatil tunceli son dakika

En Çok Okunan Haberler

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (30 Aralık pazartesi bugün Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil)

5 ilçede eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da minibüste 'taciz' iddiası! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul'da minibüste 'taciz' iddiası! O anlar kamerada

Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Kontrolden çıkan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

'Sıfır' cip aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.