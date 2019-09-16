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Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı'nın, Dünya Rafting Şampiyonası'nda görevli güvenlik güçlerine 12 Haziran günü düzenlenen 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer aldığı öğrenildi.

Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı'nın( 27), Tunceli'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nnda görevli güvenlik güçlerine 12 Haziran günü düzenlenen 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer aldığı öğrenildi.

GÜNLERCE TAKİBE ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmalarda, 2 askerin şehit edildiği saldırıda yer alan 'Botan' kod adlı İbrahim Tatlı ile bir grup teröristin Tunceli kırsalınrdaki Geyiksuyu ile Baylık köyü bölgesinde bulundukları tespit edildi. Bu sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatan güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirilirken, kaçan diğer teröristlerin bulunması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli ibrahim tatlı PKK

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