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  4. Tunceli'de vaşak şaşkınlığı! Kangal köpeklerden kaçıp ağaca sığındı

Tunceli'de vaşak şaşkınlığı! Kangal köpeklerden kaçıp ağaca sığındı

12.12.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de görülmemiş bir olay yaşandı. Kangal köpeklerin kovaladığı vaşak, kaçacak yer bulamayınca ağaca sığındı. Hızla ağaç dallarına tırmanarak kendini kurtarmayı başaran vaşağın yaşadıkları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Tunceli'de vaşak şaşkınlığı! Kangal köpeklerden kaçıp ağaca sığındı

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derece koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'nin merkeze bağlı Çukur köyünde Kangal köpeklerden kaçarak bir ağacın tepesine tırmandı

O ANLARI KAYDETTİ

Vaşağı ağacın tepesinde gören Düzgün Çetin, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

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"KÖPEKLERİ UZAKLAŞTIRIP AĞAÇTAN İNMESİNİ SAĞLADIM"

Köpekleri bölgeden uzaklaştırarak vaşağın ağaçtan inmesini sağlayan Çetin "Önce köpekleri uzaklaştırdım. Sonra korku içinde ağacın tepesinde mahsur kalan vaşağın inmesini sağladım. Vaşak daha sonra doğal ortamına döndü" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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