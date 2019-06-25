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Tunceli LGS sınavında Türkiye ikincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 18:34 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci: - "Tunceli, LGS sınavı sonuçlarına göre 43,35 toplam net ortalaması ile Türkiye ikincisi olmuştur"

TUNCELİ (AA) - Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, okur yazar oranı yüksek olan Tunceli'nin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında aldığı 43,35 toplam net ortalaması ile Türkiye ikincisi olduğunu bildirdi.

Ekmekci, yaptığı yazılı açıklamada, Tunceli'nin LGS'de fen bilimleri ile inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde birinci, Matematik ve İngilizce derslerinde ikinci, Türkçe dersinde ise dördüncü olarak Türkiye geneli net ortalamasında ilk sıralardaki yerini koruduğunu belirtti.

Şehrin, 2019 LGS sonuçlarına bakıldığında derslerin net ortalamasına göre, Türkiye genelinde üst sıralarda yer alarak ulusal sınavlarda gösterdiği başarıyı bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Ekmekci, şunları kaydetti:

"Tunceli, Milli Eğitim Bakanlığımız Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce açıklanan LGS sınavı sonuçlarına göre 43,35 toplam net ortalaması ile Türkiye ikincisi olmuştur. Bu başarı elbette gurur vericidir, öğrencilerimle, çocuklarımla gurur duyuyorum. İl Milli Eğitim Müdürü olarak ekip arkadaşlarımla amacımız bu başarıyı her geçen yıl daha da ileriye taşımaktır. Biz eğitimciler bu amaca doğru giderken en büyük desteği hiç kuşkusuz velilerimizden almaktayız. Okur yazar oranının en yüksek olduğu bir ilde eğitim konusunda bilinçli ailelerin olması biz eğitimcilerin işini kolaylaştırmaktadır. Çocuklarının eğitim hayatının en iyi şekilde geçmesi için maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamayı kendilerine büyük sorumluluk kabul etmiş tüm velilerime teşekkür ediyorum."

Ekmekçi, bu büyük başarının en büyük mimarının öğretmenler olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın başarılı olmaları için öğretmen arkadaşlarımın büyük titizlikle çalıştıklarını görmekten son derece memnunum. Her bir öğretmen arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Eğitimdeki başarı ekip başarısıdır. Okul yöneticilerine, memurlara ve yardımcı hizmetlerde çalışan mesai arkadaşlarıma Tunceli eğitimine sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyor, LGS başarısından dolayı Tunceli eğitim ailemizi tebrik ediyorum."

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LGS Tunceli Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci

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