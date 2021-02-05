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Tunceli Valiliği'nden özel bakım merkezindeki ölümlerle ilgili açıklama

05.02.2021 20:42 | Son Güncelleme:
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Tunceli Valiliği'nden özel bakım merkezindeki ölümlerle ilgili açıklama

Tunceli'de bedensel engellilerin kaldığı özel bir bakım merkezinde Kovid-19 kaynaklı yaşanan ölümlerle ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada konu ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 müfettişin görevlendirildiği, araştırma ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Tunceli Valiliği, kentte faaliyet yürüten bedensel engellilerin kaldığı özel bir bakım merkezinde yaşanan ölümlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Özel bir bakım merkezi çalışanlarından birinin PCR testi pozitif çıkması nedeniyle söz konusu bakım merkezinde genel Kovid-19 taramaları yapılmıştır. Taramalar sonucunda engelli vatandaşlarımızdan ve bakım merkezi personellerinden pozitif vakaların çıkması üzerine, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanmış, tedavileri tamamlanan vatandaşlarımız, tahsis edilen izolasyon yurduna yerleştirilerek, gerekli sağlık ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu süreçte maalesef vefat eden vatandaşlarımız da olmuştur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan talep edilen 2 müfettiş ivedi olarak görevlendirilmiştir" denildi.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Valilik, bu süreçte vefat eden vatandaşların da olduğunu belirterek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, iyileşen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu ile ilgili olarak Valiliğimizce vakit geçirilmeksizin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müfettiş talep edilmiş olup, talep doğrultusunda 2 bakanlık müfettişi ivedi olarak görevlendirilmiştir. Konuya ilişkin olarak çok yönlü araştırma ve soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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